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लोनी। विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को करीब 15 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। सकलपुरा स्थित स्व. राजेश पायलट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अतुल गर्ग और विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 14.33 करोड़ रुपये की लागत से लोनी देहात बाइपास मार्ग का निर्माण प्रमुख है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि सिरौली चौकी से नहर पटरी होते हुए बंथला तक सड़क का चौड़ीकरण और नहर पर कई पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। इससे दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। लोनी देहात बाइपास बनने से दिल्ली और बागपत की ओर जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। साथ ही बंथला और डिकौली मार्ग पर जाम से भी निजात मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से सकलपुरा स्थित दिवंगत राजेश पायलट डिग्री कॉलेज में हॉल और अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जाएगा। सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गांवों तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधायक के प्रयासों से लोनी में विकास कार्यों को गति मिली है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख कोमल गुर्जर, ग्राम प्रधान और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।