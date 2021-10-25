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लोनी। ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र की जैन कॉलोनी में चोरों ने बंद मकान से बिजली के तार, रसोई की चिमनी, गीजर और पंखे समेत अन्य सामान समेत लाखों का सामन चोरी कर लिया। दिल्ली के सोनिया विहार निवासी राम सिंह का राज सिटी स्थित जैन कॉलोनी में मकान है। पीड़ित के मुताबिक, 18 नवंबर की सुबह करीब छह बजे पड़ोसियों ने फोन कर मकान का दरवाजा खुला होने की जानकारी दी। पड़ोसियों ने बताया कि रात करीब तीन बजे मकान के अंदर से खटपट की आवाज आ रही थी। सूचना मिलने पर राम सिंह मकान पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है।