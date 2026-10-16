फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Labourer arrested for stealing jewellery from a house under construction

Ghaziabad News: निर्माणाधीन मकान से आभूषण चोरी करने वाला मजदूर गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 02:39 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Labourer arrested for stealing jewellery from a house under construction

विज्ञापन
साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना पुलिस ने एक कामगार को लाखों रुपये के आभूषण चोरी के आरोप में कृष्णा विहार कुटी निवासी आरोपी जयभगवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। आरोपियों ने मकान में मरम्मत के दौरान ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कृष्णा विहार कुटी निवासी शिवकेश ने 14 अक्तूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि घर में टाइल-पत्थर लगाने आए कामगारों ने लाखों के सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए। पुलिस ने जब इस मामले में परिवार से पूछताछ की तो बताया कि सात अक्तूबर से राजमिस्त्री बॉबी और मजदूर जयभगवान उनके घर की दूसरी मंजिल पर टाइल लगा रहे थे। 11 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे उनकी पत्नी पहली मंजिल की अलमारी के लॉकर में चाबी लगाकर भूल गईं। 12 अक्तूबर की सुबह जब पत्नी ने अलमारी का लॉकर खोला तो आभूषण गायब मिले। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे खंगाले। घर में मजूदरों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं आया था। इसके बाद ही पुलिस ने जयभगवान को गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस पूछताछ में चोरी करके की बात स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घर से चुराए गए गहने बरामद किए हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed