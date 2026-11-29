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एमएमजी अस्पताल के वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. एके दीक्षित के अनुसार, बिना जरूरत स्टेरॉयड का इस्तेमाल त्वचा के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। कई मरीज मेडिकल स्टोर से क्रीम लेकर लगाते हैं या परिचितों की सलाह पर दवाएं इस्तेमाल करते हैं। इससे संक्रमण के लक्षण कुछ समय के लिए दब जाते हैं, लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। बाद में इसका उपचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। डॉ. एके दीक्षित के अनुसार, त्वचा संबंधी समस्याओं में खुद डॉक्टर बनने की आदत छोड़ना जरूरी है। शुरुआती लक्षणों पर सही जांच और उपचार कराने से बीमारी को गंभीर होने से बचाया जा सकता है।रिसर्च में भी सामने आया स्टेरॉयड के दुरुपयोग का खतराडर्मेटेलोजिस्ट डॉ. भावुक मित्तल का कहना है कि वर्ष 2020 में बीएमजे ओपन में प्रकाशित अध्ययन में त्वचा रोग के 723 मरीजों का आकलन किया गया। इनमें 29.2 प्रतिशत यानी 213 मरीज ऐसे मिले, जिन्होंने स्टेरॉयड क्रीम का गलत इस्तेमाल किया था। इनमें 70.1 प्रतिशत मरीजों को फंगल संक्रमण था। अध्ययन में पाया गया कि गलत इस्तेमाल से संक्रमण का स्वरूप बदल गया और बीमारी का इलाज मुश्किल हो गया।त्वचा की बीमारी बढ़ने के कारणबिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड युक्त क्रीम का इस्तेमाल करना।खुजली या दाने होने पर मेडिकल स्टोर से मनमानी दवा खरीदना।पुराने पर्चे या दूसरे व्यक्ति की दवा का इस्तेमाल करना।शुरुआती राहत मिलने पर बीमारी पूरी तरह ठीक होने से पहले उपचार छोड़ देना।संक्रमण के वास्तविक कारण की जांच कराए बिना अलग-अलग क्रीम और घरेलू नुस्खे आजमाना।त्वचा को स्वस्थ रखने के जरूरी उपायखुजली, दाने या संक्रमण होने पर त्वचा रोग विशेषज्ञ से जांच कराएं।बिना चिकित्सकीय सलाह के स्टेरॉयड युक्त क्रीम का इस्तेमाल न करें।किसी दूसरे व्यक्ति की दवा या पुराना मेडिकल पर्चा देखकर उपचार न करें।त्वचा को साफ और सूखा रखें, व्यक्तिगत तौलिया और कपड़े साझा करने से बचें।डॉक्टर की बताई गई दवा और उपचार की अवधि का पालन करें।बीमारी में सुधार होने पर भी दवा बंद करने से पहले चिकित्सकीय सलाह लें।