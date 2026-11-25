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रेनू चौधरी ने पुलिस को बताया कि उनकी पहली शादी के दौरान एक बेटी हुई थी। पहले पति की सड़क हादसे में मौत के बाद उन्होंने 2020 में रूपक सिंह से शादी की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही रूपक उन्हें और उनकी बेटी को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने लगे। पति दहेज के लिए मायके से रुपये लाने का दबाव बनाते थे। रेनू के नाम पर मकान है, जिसे अपने नाम कराने के लिए भी आरोपी दबाव डाल रहा था। आरोप है कि शराब पीकर घर आने के बाद मारपीट करता था और कई बार गला दबाकर जान लेने की कोशिश भी की। डीसीपी ऋजुल का कहना है कि महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।आवासीय पते की दी गलत जानकारीरेनू का आरोप है कि पति ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया, जिसमें खुद को अविवाहित बताया। साथ ही आवासीय पते के संबंध में भी गलत जानकारी दी। आरोपी वैशाली स्थित रेनू के घर में रह रहा था, लेकिन उसने आवेदन में वर्तमान पते की सही जानकारी नहीं दी। पत्नी को विदेश जाने की योजना के बारे में भी नहीं बताया।