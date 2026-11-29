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डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल ने बताया कि राजेंद्रनगर सेक्टर-3 निवासी पूजा 13 नवंबर को अपने घर में संदिग्ध परिस्थिति में आग लगने से झुलस गई थीं। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 17 नवंबर को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पूजा के पिता जितेंद्र ने पति हिमांशु, ससुर नेपाल सिंह यादव, सास और ननद के खिलाफ दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बेटी को जलाकर मारने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे थे। परिजन लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। डीसीपी ने बताया कि शनिवार को पुलिस ने आरोपी पति हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।