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गाजियाबाद। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के तत्कालीन पासपोर्ट सहायक रविकिशन से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है।अदालत पहले ही इस मामले में रविकिशन और सहअभियुक्त निजी व्यक्ति मोहम्मद फरहान गौड़ के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। दोनों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार के जरिये अनुचित आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। अभियोजन के अनुसार दोनों ने 30 जून 2022 से 17 मई 2023 के बीच गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में लंबित आवेदनों का निस्तारण कराने के नाम पर रिश्वत मांगने की साजिश रची थी।आरोप है कि इस दौरान कम से कम 68,200 रुपये की रिश्वत मांगी गई। मोहम्मद फरहान गौड़ ने यूपीआई के माध्यम से यह रकम रविकिशन और उसके परिवार के सदस्यों, मित्रों व परिचितों के बैंक खातों में स्थानांतरित की थी। सीबीआई ने जांच के दौरान रविकिशन को फरहान गौड़ से अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए पकड़ा था।