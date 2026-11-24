Ghaziabad News: गुरुवाणी से गूंजे गुरुद्वारे, संगत ने मिलकर छका लंगर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:03 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:03 PM IST
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गाजियाबाद। गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व पर मंगलवार को शहर के गुरुद्वारे शबद-कीर्तन और गुरुवाणी से गूंज उठे। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए और संगत ने गुरु का गुणगान किया। पाठ और अरदास के बाद श्रद्धालुओं ने लंगर छका। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। शाम को दीप और मोमबत्तियां जलाकर प्रकाश पर्व मनाया गया। कविनगर के सी-ब्लॉक और जी-ब्लॉक, हापुड़ रोड, रेलवे रोड, नंदग्राम, संजयनगर और प्रताप विहार समेत शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
तीन दिन चले अखंड पाठ का हुआ समापन
बजरिया गुरुद्वारे में तीन दिन से चल रहे अखंड पाठ का मंगलवार को समापन हुआ। इसके बाद हजूरी रागी संत सिंह ने गुरुवाणी का गायन किया। दिल्ली और अन्य स्थानों से आए जत्थों ने भी शबद-कीर्तन के माध्यम से गुरु का गुणगान किया। दोपहर बाद लंगर आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसाद छका। इस मौके पर प्रधान इंदरजीत सिंह टीटू, महामंत्री एसपी सिंह, सचिव कुलविंदर सिंह, अमन वीर सिंह और जगमोहन कपूर सहित अन्य मौजूद रहे।
प्रताप विहार में शाम को हुई आतिशबाजी
प्रताप विहार स्थित गुरुद्वारा दशमेश दरबार में सुबह कीर्तन और अरदास हुई। इसके बाद संगत ने लंगर छका। शाम को कीर्तन दरबार सजा और दीप जलाकर प्रकाश पर्व मनाया गया। इसके बाद आतिशबाजी की गई। इस दौरान गुरुद्वारा अध्यक्ष जुझार सिंह, हरजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, रामवीर सिंह, हरविंदर सिंह, दयाल सिंह जग्गी, हरप्रीत सिंह जग्गी, जगमोहन सिंह, प्रीत पाल सिंह और चरणजीत सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
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सेक्टर-10 में लगा स्वास्थ्य जांच शिविर
राजनगर सेक्टर-10 स्थित गुरुद्वारा नानक दरबार में सुबह कीर्तन दरबार सजा। ऑस्ट्रेलिया से आए भाई गुरदेव सिंह ने कीर्तन किया। इसके बाद संगत ने लंगर छका। इस दौरान निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें लोगों ने बीपी और शुगर की जांच कराई। इनर व्हील क्लब ऑफ गाजियाबाद की ओर से पौधों का लंगर लगाया गया और लोगों को पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर परमजीत सिंह सलूजा, एसएस पुरी, सुरेंद्र जीत सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। क्लब की अध्यक्ष दीपिका अग्रवाल, अनिता कर्णवाल, अंशु, बिपनदीप कौर, सुमन गुप्ता, रेनू चंद्रा, शिखा, रीना, रितु और कन्नू सिंह ने भी सहयोग किया।
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तीन दिन चले अखंड पाठ का हुआ समापन
बजरिया गुरुद्वारे में तीन दिन से चल रहे अखंड पाठ का मंगलवार को समापन हुआ। इसके बाद हजूरी रागी संत सिंह ने गुरुवाणी का गायन किया। दिल्ली और अन्य स्थानों से आए जत्थों ने भी शबद-कीर्तन के माध्यम से गुरु का गुणगान किया। दोपहर बाद लंगर आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसाद छका। इस मौके पर प्रधान इंदरजीत सिंह टीटू, महामंत्री एसपी सिंह, सचिव कुलविंदर सिंह, अमन वीर सिंह और जगमोहन कपूर सहित अन्य मौजूद रहे।
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प्रताप विहार में शाम को हुई आतिशबाजी
प्रताप विहार स्थित गुरुद्वारा दशमेश दरबार में सुबह कीर्तन और अरदास हुई। इसके बाद संगत ने लंगर छका। शाम को कीर्तन दरबार सजा और दीप जलाकर प्रकाश पर्व मनाया गया। इसके बाद आतिशबाजी की गई। इस दौरान गुरुद्वारा अध्यक्ष जुझार सिंह, हरजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, रामवीर सिंह, हरविंदर सिंह, दयाल सिंह जग्गी, हरप्रीत सिंह जग्गी, जगमोहन सिंह, प्रीत पाल सिंह और चरणजीत सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
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सेक्टर-10 में लगा स्वास्थ्य जांच शिविर
राजनगर सेक्टर-10 स्थित गुरुद्वारा नानक दरबार में सुबह कीर्तन दरबार सजा। ऑस्ट्रेलिया से आए भाई गुरदेव सिंह ने कीर्तन किया। इसके बाद संगत ने लंगर छका। इस दौरान निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें लोगों ने बीपी और शुगर की जांच कराई। इनर व्हील क्लब ऑफ गाजियाबाद की ओर से पौधों का लंगर लगाया गया और लोगों को पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर परमजीत सिंह सलूजा, एसएस पुरी, सुरेंद्र जीत सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। क्लब की अध्यक्ष दीपिका अग्रवाल, अनिता कर्णवाल, अंशु, बिपनदीप कौर, सुमन गुप्ता, रेनू चंद्रा, शिखा, रीना, रितु और कन्नू सिंह ने भी सहयोग किया।