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तीन दिन चले अखंड पाठ का हुआ समापनबजरिया गुरुद्वारे में तीन दिन से चल रहे अखंड पाठ का मंगलवार को समापन हुआ। इसके बाद हजूरी रागी संत सिंह ने गुरुवाणी का गायन किया। दिल्ली और अन्य स्थानों से आए जत्थों ने भी शबद-कीर्तन के माध्यम से गुरु का गुणगान किया। दोपहर बाद लंगर आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसाद छका। इस मौके पर प्रधान इंदरजीत सिंह टीटू, महामंत्री एसपी सिंह, सचिव कुलविंदर सिंह, अमन वीर सिंह और जगमोहन कपूर सहित अन्य मौजूद रहे।प्रताप विहार में शाम को हुई आतिशबाजीप्रताप विहार स्थित गुरुद्वारा दशमेश दरबार में सुबह कीर्तन और अरदास हुई। इसके बाद संगत ने लंगर छका। शाम को कीर्तन दरबार सजा और दीप जलाकर प्रकाश पर्व मनाया गया। इसके बाद आतिशबाजी की गई। इस दौरान गुरुद्वारा अध्यक्ष जुझार सिंह, हरजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, रामवीर सिंह, हरविंदर सिंह, दयाल सिंह जग्गी, हरप्रीत सिंह जग्गी, जगमोहन सिंह, प्रीत पाल सिंह और चरणजीत सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।सेक्टर-10 में लगा स्वास्थ्य जांच शिविरराजनगर सेक्टर-10 स्थित गुरुद्वारा नानक दरबार में सुबह कीर्तन दरबार सजा। ऑस्ट्रेलिया से आए भाई गुरदेव सिंह ने कीर्तन किया। इसके बाद संगत ने लंगर छका। इस दौरान निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें लोगों ने बीपी और शुगर की जांच कराई। इनर व्हील क्लब ऑफ गाजियाबाद की ओर से पौधों का लंगर लगाया गया और लोगों को पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर परमजीत सिंह सलूजा, एसएस पुरी, सुरेंद्र जीत सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। क्लब की अध्यक्ष दीपिका अग्रवाल, अनिता कर्णवाल, अंशु, बिपनदीप कौर, सुमन गुप्ता, रेनू चंद्रा, शिखा, रीना, रितु और कन्नू सिंह ने भी सहयोग किया।