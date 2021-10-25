Ghaziabad News: बिहार-झारखंड जाने वाली गाड़ियों में तैनात होंगे जीआरपी एस्कॉर्ट, कैमरों से होगी निगरानी

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जीआरपी प्रभारी मनोज चौधरी ने बताया कि त्योहारी सीजन में दिल्ली-एनसीआर से लाखों लोग अपने गृह राज्यों का रुख करते हैं। इसके चलते ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर सामान्य दिनों के मुकाबले यात्रियों का भारी दबाव रहता है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर जहरखुरानी, सामान चोरी और जेबकतरी जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले गिरोह भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में 15 अक्तूबर से लेकर 20 नवंबर तक यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त निगरानी टीमें गठित की गई हैं।इसके तहत जीआरपी के जवान ट्रेनों के अलग-अलग कोचों में लगातार गश्त करेंगे। सफर के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि के दिखने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गाजियाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर भी सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती रहेगी, ताकि भीड़ नियंत्रण के साथ-साथ किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।