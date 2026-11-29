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शाहदरा के बलबीर नगर एक्सटेंशन निवासी अंशुल भारद्वाज के मुताबिक, 26 नवंबर को उनके भाई आयुष भारद्वाज की शादी थी। समारोह इंदिरापुरम के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया था। रात करीब नौ बजे प्रह्लादगढ़ी में पेट्रोल पंप के पास बरात की चढ़त की तैयारी चल रही थी। इस दौरान उनके पिता मुकेश भारद्वाज बरातियों और मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे। इसी बीच मौका पाकर दो चोर उनका बैग लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद बैग गायब होने का पता चला तो परिवार में खलबली मच गई। काफी खोजबीन के बाद भी बैग नहीं मिला। अंशुल ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें दो संदिग्ध बैग चोरी करते नजर आए। एसीपी अभय डागर ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विज्ञापन

शाहदरा के बलबीर नगर एक्सटेंशन निवासी अंशुल भारद्वाज के मुताबिक, 26 नवंबर को उनके भाई आयुष भारद्वाज की शादी थी। समारोह इंदिरापुरम के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया था। रात करीब नौ बजे प्रह्लादगढ़ी में पेट्रोल पंप के पास बरात की चढ़त की तैयारी चल रही थी। इस दौरान उनके पिता मुकेश भारद्वाज बरातियों और मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे। इसी बीच मौका पाकर दो चोर उनका बैग लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद बैग गायब होने का पता चला तो परिवार में खलबली मच गई। काफी खोजबीन के बाद भी बैग नहीं मिला। अंशुल ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें दो संदिग्ध बैग चोरी करते नजर आए। एसीपी अभय डागर ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

इंदिरापुरम। शादी समारोहों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में बरात की चढ़त के दौरान चोरों ने दूल्हे के पिता का बैग चुरा लिया। बैग में 20 हजार रुपये की नकदी, सोने का हार, मंगलसूत्र और अन्य कीमती सामान रखा था। बैग न मिलने पर जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो उसमें दो संदिग्ध बैग ले जाते दिखाई दिए हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है।