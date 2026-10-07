गाजियाबाद: सड़क हादसे में ग्राफिक डिजाइनर की मौत, 29 नवंबर को होनी थी कपिल शर्मा की शादी, परिजनों में मातम

गाजियाबाद के एनएच नौ पर हुए सड़क हादसे में नोएड़ा के एक ग्राफिक डिजाइनर की मृत्यु हो गई। मृतक कपिल शर्मा की दो माह बाद शादी होनी थी। उनके भाई नितिन शर्मा ने अज्ञात 'छोटा हाथी' पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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यह दुर्घटना 14 सितंबर की सुबह लगभग सवा 7 बजे मसूरी के पास हुई। कपिल अपने भाई नितिन के साथ मोटरसाइकिल से नोएड़ा सेक्टर-5 स्थित अपने कार्यस्थल जा रहे थे। बांके बिहारी डेंटल कॉलेज के सामने पीछे से आ रहे एक पिकअप 'छोटा हाथी' ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। कपिल शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि नितिन शर्मा को मामूली चोटें आईं। नितिन ने कपिल को पहले रामा अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत के कारण उन्हें नोएड़ा के फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान 16 सितंबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे कपिल शर्मा की मृत्यु हो गई।नोएड़ा सेक्टर पुलिस ने 16 सितंबर को पंचनामा भरा। 17 सितंबर को सेक्टर-94 स्थित मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को पिलखुवा की छिजारसी पुलिस चौकी में खड़ा किया गया है। नितिन शर्मा ने अंतिम संस्कार के बाद पुलिस को शिकायत दी। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की।कपिल शर्मा मुरादाबाद के मांझरा लाकडी फाजलपुर के निवासी थे। वह नोएड़ा में एक निजी कॉलेज में ग्राफिक डिजाइनर के पद पर कार्यरत थे। कपिल एक बहन और दो भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी शादी 29 नवंबर को होनी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि आरोपी वाहन की पहचान हो सके।