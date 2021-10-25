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गाजियाबाद। नोएडा के कॉरपोरेशन बैंक की सेक्टर 18 स्थित मिड कॉरपोरेट शाखा में हुए 7.78 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले में सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने गिरिजा शंकर राठी को 19 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में मजिस्ट्रेट अन्नपूर्णा ने सजा सुनाते हुए बैंक के साथ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल से जुड़े अपराध को गंभीर माना।अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, गिरिजा शंकर राठी और ध्रुव राठी ने राघव राठी के साथ मिलकर बैंक से ऋण हासिल करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा था। इसके तहत बेवर्ली हिल्स फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर कॉरपोरेशन बैंक की सेक्टर 18 शाखा से 7.50 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया। कंपनी के निदेशक गिरिजा शंकर राठी और ध्रुव राठी थे। आरोप था कि ऋण की रकम वापस नहीं की गई, जिससे बैंक का खाता एनपीए हो गया। इससे बैंक को कुल 7.78 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई।फर्जी फर्मों के नाम से तैयार किए थे इनवॉयसअभियोजन पक्ष के अनुसार, ऋण लेने के लिए बैंक में कई फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे। इनमें ओम एंड सन्स के नाम से तीन सितंबर 2012 और 30 सितंबर 2012 को तैयार किए गए प्रोफार्मा इनवॉयस शामिल थे। इसके अलावा 17 सितंबर 2012 का स्टॉक विवरण और सनड्री डेब्टर्स की सूची का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया गया था। यह प्रमाणपत्र त्रिलोक चंद की ओर से जारी होना बताया गया था।बैंक में 25 जून 2012 का सीए प्रमाणपत्र और 11 मई 2012 की वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लगाई गई थी। वैल्यूएशन रिपोर्ट टेकमेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी होना बताया गया था। इसके साथ 17 सितंबर 2012 के पत्र के साथ 11 इनवॉयस संलग्न किए गए थे। जांच में इन दस्तावेज को फर्जी बताया गया और आरोप था कि ये ऐसी फर्मों के नाम पर तैयार किए गए थे, जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं था। इस मामले में ध्रुव राठी को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है। अब गिरिजा शंकर राठी को भी दोषी ठहराते हुए 19 महीने के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।