Ghaziabad News: आदेश पर भी जीडीए ने नहीं किया ध्वस्तीकरण, कारोबारी ने किया आत्मदाह का प्रयास

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एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि श्याम विहार कॉलोनी में रहने वाले मूलचंद गिरी के मुताबिक श्याम विहार कॉलोनी स्थित एक होटल संचालक ने कॉलोनी के गेट नंबर एक और दो के पास एलआईसी भवन के नजदीक सार्वजनिक सड़क की भूमि पर कथित तौर पर अवैध स्थायी निर्माण कर रखा है।इससे सड़क का रास्ता संकरा हो गया है और लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में जीडीए में कई बार शिकायतें दर्ज कराई गईं। आरोप है कि हाईकोर्ट से जारी आदेश के बावजूद तीन बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जीडीए ने अतिक्रमण नहीं हटाया। दो सितंबर 2026 को होटल को सील करने का आदेश जारी किया गया था और सात सितंबर को सीलिंग की कार्रवाई निर्धारित थी। बावजूद शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि निर्धारित तारीख बीतने के बाद भी होटल को सील नहीं किया गया और मौके पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। एसीपी ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग पर जीडीए के संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने जल्द ही अस्थायी निर्माण ध्वस्त करने का आश्वासन दिया है। शिकायतकर्ता मूलचंद गिरी को भी समझा-बुझाकर शांत किया गया है।पत्नी और मां ने लगाई गुहारशिकायतकर्ता मूलचंद गिरी ने पूर्व से ही पुलिस को सूचना दी थी कि वह शुक्रवार की शाम चार बजे अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की मांग पूरी न होने पर आत्मदाह करेंगे। आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची तो शिकायतकर्ता पेट्रोल लेकर अपने मकान पर चढ़ गया और रास्ता बंद कर लिया। पत्नी और मां पुलिस से मूलचंद गिरी की जान बचाने की गुहार लगाती रही। आश्वासन मिलने के बाद शिकायतकर्ता शांत हुआ। उधर, स्थानीय लोगों ने भी जीडीए पर गंभीर आरोप लगाकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।