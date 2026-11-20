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एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि आकाश ठाकुर के मुताबिक दादरी में उनका एक भूमि का विवाद चल रहा था। इसी दौरान उनके ताऊ के बेटे सचिन ठाकुर ने उनकी पहचान हिमांशु सरण से कराई। हिमांशु उनका परिचित था। आरोप है कि हिमांशु अपने दोस्त सचिन के साथ उनके घर पहुंचा और प्रभावशाली लोगों के जरिये भूमि विवाद सुलझाने का भरोसा दिया। इसके बाद उसने अनिकेत नाम के व्यक्ति से मुलाकात कराई। अनिकेत को विधायक का करीबी बताते हुए विवाद सुलझवाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही बताया गया कि इसके लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा और रकम हिमांशु के माध्यम से दी जाए। आरोपियों की बातों पर विश्वास करके उन्होंने हिमांशु के खाते में अलग-अलग किस्तों में कुल सात लाख सात हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। काफी समय बीतने के बाद भी जब समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी। इस पर हिमांशु ने चार लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन बाकी रकम वापस नहीं की। आरोप है कि 11 फरवरी 2026 को मौजिज लोगों की मौजूदगी में लिखित समझौता हुआ था। इसमें हिमांशु और उसकी पत्नी भारती सिंह ने तीन माह के भीतर पूरी रकम लौटाने की बात स्वीकार की थी। इसके बावजूद निर्धारित समय बीतने पर भी भुगतान नहीं किया गया। अब आरोपी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। एसीपी कविनगर अभय डागा का कहना है कि मामले में 19 नवंबर को केस दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।