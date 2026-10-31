Ghaziabad News: पूर्व विधायक ने लगाया होर्डिंग हटाने में भेदभाव का आरोप

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साहिबाबाद। साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने नगर निगम पर होर्डिंग हटाने में भेदभाव का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है। पूर्व विधायक का आरोप है कि सड़कों से होर्डिंग उतार कर ले जा रही नगर निगम की गाड़ी को उनकी टीम ने दो अलग-अलग जगहों से पकड़ा भी, उन गाड़ियों में केवल उनके ही होर्डिंग उतार कर रखे थे। शर्मा ने कहा कि एक गाड़ी साहिबाबाद और दूसरी इंदिरापुरम क्षेत्र में पकड़ी। 112 नंबर पर कॉल कर दोनों गाड़ियों को थाने ले जाकर शिकायत दी। हालांकि, नगर निगम के अधिकारियों ने उनके कार्यकर्ता हरी लाल उर्फ सोनू पंडित के खिलाफ ही शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूर्व विधायक ने इस मामले की गहनता से जांच करने की मांग सीपी से की है। उनका कहना है कि जब होर्डिंग हट रहे थे तो सब के हटने चाहिए थे। किसी पार्टी विशेष लोगों के होर्डिंग क्यों नहीं हटाए गए।