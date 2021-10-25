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लोनी। बॉर्डर थाना क्षेत्र में कंपनी की ओर जा रहे एक युवक के साथ पूर्व कर्मचारियों ने मारपीट कर दी। सरस्वती विहार अंकुर विहार निवासी सद्दाम ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि सात नवंबर की शाम 8:23 बजे वह अपनी कंपनी गैलेक्सी टेक्सटाइल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कंपनी में पहले काम कर चुके प्रशांत सहगल, आकाश कुमार और उनके एक अन्य साथी ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि तीनों ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। इससे उनको गंभीर चोटें आईं। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।