फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   FIR registered in fraud and theft case after five years.

Ghaziabad News: धोखाधड़ी और चोरी के मामले में पांच साल बाद प्राथमिकी दर्ज

Thu, 08 Oct 2026 01:44 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
FIR registered in fraud and theft case after five years.
मोदीनगर। भोजपुर के गांव सैदपुर में साढ़े पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी और चोरी का मामला पांच साल बाद दर्ज हुआ।
विज्ञापन

गांव सैदपुर की भावना रानी के अनुसार, जनपद बागपत निवासी राहुल तेवतिया ने उनके पति से साढ़े पांच लाख रुपये उधार दिए थे। सन 2021 में राहुल अपनी पत्नी रीना के साथ सैदपुर आया। उसने चोरी से घर से तीन तोले सोना व डेढ़ लाख रुपये निकाल दिए। आरोपियों ने यह सोना सर्राफ के पास गिरवी रख दिया।

राहुल ने न तो उधार रकम लौटाई और न ही चोरी का सामान वापस किया। रकम मांगने पर आरोपियों ने भावना को जान से मारने की धमकी दी। भावना की शिकायत पर भोजपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि राहुल तेवतिया, रीना और कविता के खिलाफ जांच शुरू हो गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed