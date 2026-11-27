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पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार और सुमिता सिंह ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 1:10 करोड़ रुपये का होम लोन लिया था। यह ऋण 27 अगस्त, 2013 को एक समझौते के तहत लिया गया था। बाद में यह लोन कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को 29 मार्च, 2023 को हस्तांतरित कर दिया गया। लोन लेते समय उधारकर्ताओं और बिल्डर मैसर्स द्वारकाधीश ने संपत्ति का क्षेत्रफल लगभग 3,600 वर्ग फुट बताया था। हालांकि, बैंक ने जांच में संपत्ति का वास्तविक क्षेत्रफल केवल 2,665 वर्ग फुट पाया गया। इस तरह बताए गए और वास्तविक क्षेत्रफल में 935 वर्ग फुट का बड़ा अंतर सामने आया। बैंक का आरोप है कि आरोपियों ने जानबूझकर संपत्ति का मूल्य बढ़ाने और अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए यह धोखाधड़ी की। इस मामले में बिल्डर निदेशक सुलेख जैन पर भी आरोप हैं कि उन्होंने संपत्ति के वास्तविक क्षेत्रफल 2,665 वर्ग फुट के क्षेत्रफल को 3,600 वर्ग फुट बताया। इसका उद्देश्य लोन की पात्रता और संपत्ति के मूल्यांकन को बढ़ाना था। बैंक का कहना है कि यदि सही जानकारी दी जाती तो लोन स्वीकृत नहीं होता या राशि काफी कम होती। यह धोखाधड़ी पूर्व नियोजित की गई थी। वहीं, डीसीपी ऋजुल का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों को नोटिस भेजकर पूछताछ की जाएगी।

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इंदिरापुरम। एक निजी बैंक ने 1:10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला वसुंधरा सेक्टर-3 में फ्लैट के क्षेत्रफल को गलत तरीके से दर्शाकर होम लोन लेने से जुड़ा है। बैंक ने 25 नवंबर को इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।