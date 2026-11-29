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मोदीनगर। एक राजकीय इंटर कॉलेज में अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान हंगामा करने और शिक्षिका से अभद्रता के मामले में पुलिस ने एक नामजद समेत तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली निवासी पीड़िता प्रवक्ता हैं। शिक्षिका के अनुसार, 28 अक्तूबर को कॉलेज में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान राहुल जाटव अपने दो साथियों के साथ कॉलेज पहुंचा और हंगामा करने लगा। आरोप है कि आरोपियों ने परीक्षा कार्य में बाधा डाली। विरोध करने पर शिक्षिका से अभद्रता की और उनका वीडियो बनाने लगे। आरोपियों ने शिक्षिका के कपड़े फाड़ने का भी प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से शिक्षिका दहशत में हैं। एसीपी मोदीनगर सुनील भारद्वाज ने बताया कि तहरीर के आधार पर त्यौड़ी-7 बिस्वा निवासी राहुल जाटव और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।