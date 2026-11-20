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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अपर सचिव पीके सिंह ने बताया कि निजी विकासकर्ता उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स के 1098 एलआईजी फ्लैटों का ड्रॉ शुक्रवार को प्रस्तावित था। आवेदन को लेकर मिली शिकायतों की जांच जरूरी है। इसी वजह से ड्रॉ की तारीख आगे बढ़ाई गई है। इस संबंध में एक दिन पहले ही सूचना दे दी गई थी। इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी भवन पहुंच गए। उन्हें समझाकर दिसंबर में ड्रॉ होने की जानकारी दी गई है।सामान्य वर्ग के लोगों पर दूसरी श्रेणियों में आवेदन का आरोपवेव सिटी की योजना में एलआईजी फ्लैट के लिए करीब 10 हजार लोगों ने आवेदन किए हैं। अपर सचिव ने बताया कि ड्रॉ की तारीख 20 नवंबर तय की गई थी, लेकिन इस बीच अलग-अलग जगहों से प्राधिकरण को करीब 50 शिकायतें मिलीं। इनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ सामान्य वर्ग के लोगों ने अलग-अलग जातियों की आरक्षित श्रेणियों में गलत तरीके से आवेदन किए हैं। इसके अलावा कुछ आवेदकों के आय प्रमाणपत्रों में भी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। इन शिकायतों की जांच के चलते ड्रॉ टालने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में जांच पूरी कर ली जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर आरक्षित श्रेणियों के लिए अपात्र आवेदकों को सामान्य वर्ग में शामिल किया जाएगा। वहीं, आय प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़ा करने वालों के नाम भी हटा दिए जाएंगे।ब्याज पर रुपये लेकर भरा योजना का फॉर्मजीडीए कार्यालय पहुंचे आवेदकों ने बताया कि करीब सात महीने पहले उन्होंने एलआईजी फ्लैट के लिए आवेदन किया था। इसके लिए करीब सवा लाख रुपये भी जमा किए थे। जीडीए कार्यालय के बाहर मौजूद देवेंद्र सिंह ने बताया कि वह ड्रॉ में शामिल होने की उम्मीद से आए थे। पहले उन्हें किसी तरह की सूचना नहीं मिली थी। सात महीने से इंतजार कर रहे थे, जो अब और बढ़ गया है। ड्रॉ के लिए पहुंचे केदारनाथ बिष्ट ने बताया कि इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले तारीख तय की गई और फिर उसे रद्द कर दिया गया। कई आवेदकों ने बताया कि उन्होंने ब्याज पर रुपये लेकर आवेदन किया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि यह इंतजार कितना लंबा होगा।आवेदकों की पीड़ाजब योजना के बारे में पता चला तो ब्याज पर रुपये लेकर आवेदन शुल्क जमा किया था। हर महीने ब्याज देना पड़ रहा है। पहले अक्तूबर में ड्रॉ होना था तो उम्मीद थी कि दिवाली तक कुछ तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से यहां पुलिस धक्का देकर भगा रही है।-पवन, सूर्य नगरयोजना का ड्रॉ कब होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी तरह रुपये इकट्ठा करके आवेदन शुल्क भरा था। यहां सवाल करने पर पुलिस अभद्र व्यवहार कर रही है। अब पांच दिसंबर की नई तारीख दी गई है, लेकिन उस दिन ड्रॉ होगा या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है।-नितिन, राजेंद्रनगरड्रॉ रद्द होने के संबंध में जीडीए की ओर से सही जानकारी नहीं दी गई। पहले सोशल मीडिया पर ड्रॉ की तारीख का प्रचार किया गया, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। हिंदी भवन में लोगों की बात सुनने के लिए प्राधिकरण की ओर से कोई अधिकारी मौजूद नहीं था।-सुमित कुमार, दिल्ली