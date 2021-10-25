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इंदिरापुरम। मकान बेचने के कमीशन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी गई है। शिकायतकर्ता विशाल मल्होत्रा उर्फ राजू निवासी इंदिरापुरम ने बताया कि पांच नवंबर की रात अभय कुमार ने उन पर परिवार के साथ दुर्व्यवहार करने का झूठा आरोप लगाया। इसके बाद अभय कुमार ने उन्हें फोन पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। विशाल का आरोप है कि उनके बहनोई (वकील) के साथ भी अभय कुमार ने अभद्रता की। उन्होंने बताया कि विवाद का मूल कारण मकान के कमीशन के दो हजार रुपये बकाया होना बताया है। एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि इंदिरापुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ब्यूरो