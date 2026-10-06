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Ghaziabad News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शहर में

Tue, 06 Oct 2026 10:59 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:59 PM IST
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Defence Minister Rajnath Singh in the city today
गाजियाबाद। भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को घंटाघर रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जिला सूचना विभाग के अनुसार, सुबह नौ बजे से रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण होगा, जो करीब 11 बजे तक चलेगा।
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इससे पहले सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने बताया कि यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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रक्षा मंत्री सेवा ज्योति कलश यात्रा में भी शामिल होंगे। यात्रा चौधरी मोड़, लालकुआं और ठाकुरद्वारा चौराहे से निकलेगी और तीनों स्थानों से निकलने वाली यात्राएं घंटाघर पहुंचेंगी। यहां एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। यात्रा में पैदल चलने वाले लोगों के साथ साइकिल सवार भी शामिल होंगे।
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