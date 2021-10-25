फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Cunning member of an interstate car-theft gang arrested.

Ghaziabad News: कार चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का शातिर गिरफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 01:31 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Cunning member of an interstate car-theft gang arrested.

विज्ञापन

गाजियाबाद। दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में कार चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के एक शातिर चोर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लिंक रोड क्षेत्र से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की कार, दो फर्जी नंबर प्लेट और तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने गिरोह के साथियों के साथ गाजियाबाद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से कार चोरी करने की बात कबूल की है।


एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी के विभिन्न जिलों से लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाला गिरोह गाजियाबाद में सक्रिय है। गिरोह के सदस्यों ने सितंबर में लिंक रोड क्षेत्र से फॉर्च्यूनर चोरी की थी। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। एडीसीपी ने बताया पकड़ा गया शातिर मेरठ के लिसाड़ी गेट के समर गार्डन निवासी इमरान है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गिरोह में साहबजादा, फरमान उर्फ नागिन और पंजाब निवासी रंजीत शामिल हैं जो कार चोरी करते हैं। फरमान उर्फ नागिन को गिरोह का सरगना बताया है। पंजाब में बैठा रंजीत चोरी की लग्जरी कारों की डिमांड भेजता था। डिमांड मिलने के बाद गिरोह के सदस्य संबंधित वाहन की रेकी करते थे। इसके बाद मौका मिलते ही उसे चोरी कर लेते थे। बरामद कार का इस्तेमाल गिरोह के सदस्य लग्जरी वाहनों की रेकी के लिए करते थे। चोरी के बाद फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन को दूसरे स्थान पर ले जाते थे। एडीसीपी ने बताया कि इमरान ने गाजियाबाद में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। इमरान के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग थानों में वाहन चोरी समेत करीब 15 मुकदमें दर्ज हैं। गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed