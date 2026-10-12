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Ghaziabad News: नौवीं के छात्र को तीन सहपाठियों पर पीटने का आरोप, डेढ़ माह बाद केस दर्ज

Mon, 12 Oct 2026 02:34 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:34 AM IST
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Class 9 student accused of beating three classmates; case registered after a month and a half.
लोनी। मंडोला गांव स्थित इंटर कॉलेज में कक्षा नौ के छात्र को पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन सहपाठियों ने कहासुनी के बाद छात्र को पीटकर घायल कर दिया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने करीब डेढ़ महीने बाद तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अशोक विहार कॉलोनी निवासी जहीर का 15 वर्षीय बेटा कक्षा नौ का छात्र है। जहीर के मुताबिक, 17 अगस्त को छुट्टी के बाद घर लौटते समय आर्यन, अमन और उजैब ने उनके बेटे को पीट दिया। बेटे का उपचार कराने के बाद पिता ने पुलिस से शिकायत की। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि जांच की जा रही है।
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