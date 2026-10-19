Ghaziabad News: रुद्र को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च

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गाजियाबाद। मनाली में पहाड़ से गिरकर कक्षा 11 के छात्र रुद्र की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर परिजनों और अभिभावकों ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च गौड़ होम्स सोसायटी से शुरू होकर गोविंदपुरम के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए ब्राइटलैंड स्कूल पर समाप्त हुआ। रुद्र के चाचा आदित्य चौधरी ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कैंडल मार्च के समापन पर उपस्थित लोगों ने रुद्र की याद में दो मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की।