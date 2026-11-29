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प्रचार के साथ पुरुषों के राजनीतिक अधिकारों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा नहीं







इस विधेयक को लेकर विपक्ष को नहीं घेरने के साथ सभी कार्यकर्ताओं को दी गई एसओपी में महिलाओं की बात करते हुए किसी भी प्रकार से इसे पुरुषों के राजनीतिक अधिकारों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके साथ पार्टी के प्रमुख लोगों की तरफ से बिल को लेकर क्या बोलना है और क्या नहीं, इसकी अन्य जानकारी भी कार्यकर्ताओं को दी गई है। इसके साथ ही महिला सशक्तीकरण को सरकारी योजनाओं और आर्थिक लाभों तक सीमित न रखने के लिए कहा गया है। विज्ञापन







प्रचार के 10 तरीके







बिल के संबंध में प्रचार के साथ-साथ किन 10 मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाना है, इसकी भी जानकारी महिला कार्यकर्ताओं को दी गई है। इस मामले में सभी 10 प्रमुख मुद्दे दिए गए हैं, जिन पर बात की जा सकती है। इसमें नारी सिर्फ पूजनीय नहीं, बल्कि सृजन और शक्ति का प्रतीक हैं, बिल लोकतंत्र में महिला भागीदारी का ऐतिहासिक अध्याय है, बिल राजनीतिक एजेंडा नहीं जैसी 10 जानकारियां दी गई हैं। इस विधेयक को लेकर विपक्ष को नहीं घेरने के साथ सभी कार्यकर्ताओं को दी गई एसओपी में महिलाओं की बात करते हुए किसी भी प्रकार से इसे पुरुषों के राजनीतिक अधिकारों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके साथ पार्टी के प्रमुख लोगों की तरफ से बिल को लेकर क्या बोलना है और क्या नहीं, इसकी अन्य जानकारी भी कार्यकर्ताओं को दी गई है। इसके साथ ही महिला सशक्तीकरण को सरकारी योजनाओं और आर्थिक लाभों तक सीमित न रखने के लिए कहा गया है।बिल के संबंध में प्रचार के साथ-साथ किन 10 मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाना है, इसकी भी जानकारी महिला कार्यकर्ताओं को दी गई है। इस मामले में सभी 10 प्रमुख मुद्दे दिए गए हैं, जिन पर बात की जा सकती है। इसमें नारी सिर्फ पूजनीय नहीं, बल्कि सृजन और शक्ति का प्रतीक हैं, बिल लोकतंत्र में महिला भागीदारी का ऐतिहासिक अध्याय है, बिल राजनीतिक एजेंडा नहीं जैसी 10 जानकारियां दी गई हैं।

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गाजियाबाद। नारी शक्ति वंदन को लेकर भाजपा ने अपने प्रचार का तरीका बदल दिया है। विपक्ष पर हमलावर होने के स्थान पर इस बिल पर साथ चलने पर जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रचार के संबंध में एसओपी दी गई है। इसमें सार्वजनिक मंच पर इसे भाजपा बनाम विपक्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं करने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सिद्धि प्रधान अग्रवाल ने कहा कि विपक्षी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें सहयोग करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए इंतजार लंबा रहा है। साथ ही पार्टी के नेहरू नगर कार्यालय में महिला कार्यकर्ताओं से इस बिल को लेकर चर्चा भी की गई।