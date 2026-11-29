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मसूरी थाना क्षेत्र स्थित इंद्रगढ़ी, डासना देहात निवासी मोहित कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि घटना आठ नवंबर की रात करीब 8:15 बजे की है। उनका नौ वर्षीय बेटा सक्षम अपने चाचा के घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आई बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे सक्षम उछलकर सड़क पर जा गिरा और बेहोश हो गया।हादसे के बाद बाइक सवार वाहन को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी पहचान गांव के ही चिराग के रूप में की। परिजन लहूलुहान हालत में बच्चे को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद उसे कविनगर स्थित अस्पताल ले जाया गया।मोहित कुमार के मुताबिक, बेटे की गंभीर हालत और उसके इलाज में व्यस्त रहने के कारण प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी हुई। एसीपी मसूरी ने बताया कि आरोपी चिराग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।