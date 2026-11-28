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साहिबाबाद। दहेज उत्पीड़न, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से परेशान विवाहिता ने पति, सास और ससुर के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दी है। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले कम दहेज लाने के ताने देकर प्रताड़ित करने लगे थे। विरोध करने पर मारपीट और तलाक देने की धमकी दी जाती थी। साहिबाबाद की पसौंडा निवासी रूपांजलि सिंह ने 26 नवंबर को पति और ससुरालियों के खिलाफ साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में बताया कि उनकी शादी 15 दिसंबर 2023 को हैदराबाद निवासी सचिन तेवतिया से हुई थी। शादी में उनकी मां ने करीब 30 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि इसके बावजूद पति, सास बबीता और ससुर संदीप कम दहेज लाने के ताने देने लगे। पति के नाम बीमा पॉलिसी का नॉमिनी बदलने का दबाव बनाया गया। पीड़िता का आरोप है कि जून 2025 में पति ने करीब दो करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने के लिए पैतृक संपत्ति बेचने का दबाव बनाया। एक अप्रैल 2026 को विरोध करने पर पति और सास-ससुर ने मारपीट की। अप्रैल 2026 से वह साहिबाबाद में अपनी मां के साथ ही रह रही है।