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पुलिस के मुताबिक, नवनीत विहार निवासी आढ़ती रामलखन मूलरूप से आगरा के पापड़ी नगर मंशुकपुरा के निवासी थे। वह गाजीपुर मंडी में अपनी दुकान चलाते थे। रामलखन की पहली शादी वर्ष 2011 में नीलम से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते पहली पत्नी नीलम और रामलखन के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद रामलखन ने दूसरी शादी वर्ष 2018 में कोमल से की और उनसे भी दो बच्चे हुए। रामलखन चार बच्चे और कोमल के साथ रह रहे थे। कई महीनों से वह पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। आरोप है कि रामलखन की दूसरी पत्नी उनका ठीक से इलाज नहीं करा रही थी। इसके चलते दिल्ली में रहने वाली उनकी बहन नर्मदा करवाचौथ से दो दिन पहले भाई व मां को अपने साथ दिल्ली ले गई और वही उनका इलाज करा रही थीं। बुधवार रात एक बजे दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इलाज के दौरान रामलखन की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है।शव पहुंचते ही मां और बहन पर लगाए गंभीर आरोपसुबह करीब 10:30 बजे रामलखन का शव खोड़ा स्थित नवनीत विहार लाया गया। इसकी जानकारी मिलते ही दूसरी पत्नी आगरा स्थित अपने गांव से खोड़ा पहुंच गई। दोनों पत्नियों ने रामलखन की मां और बहन पर धीमा जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि मां और बहन ने रामलखन की संपत्ति हड़पने के इरादे से उन्हें जहर दिया। दोनों ने संपत्ति को लेकर भी सवाल उठाए और मां-बेटी और नंदोई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी है।पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासनहंगामे की सूचना पर खोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पत्नियां और उनके रिश्तेदारों ने करीब पांच घंटे हंगामा किया। उन्होंने रामलखन की मां और बहन पर गंभीर आरोप लगाए। हंगामे के बीच मां और बहन शव देखने तक नहीं पहुंचीं। पुलिस ने परिजनों को समझाते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद दोनों पत्नियां और रिश्तेदार शांत हुए और शव को अंतिम संस्कार के लिए आगरा स्थित पैतृक गांव ले गए।- रामलखन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव को परिजन आगरा ले गए हैं, जहां अंतिम संस्कार किया गया है।ऋजुल, डीसीपी ट्रांस हिंडन