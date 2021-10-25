Ghaziabad News: जिले की हवा दूसरे दिन हुई खराब, एक्यूआई 241 पर पहुंचा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:47 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:47 AM IST
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साहिबाबाद। जिले में वायु प्रदूषण का स्तर दूसरे दिन बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। सोमवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 241 दर्ज किया गया। इससे हवा खराब श्रेणी में बनी रही। शहर के नौ निगरानी केंद्रों में वेद विहार लोनी सबसे प्रदूषित रहा। यहां एक्यूआई 310 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं, गोविंदपुरम में भी एक्यूआई 274 पहुंचने से स्थिति चिंताजनक रही।
शहर में बीते दिनों प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुक्रवार को एक्यूआई 234 रहा और शनिवार को घटकर 206 पर पहुंच गया था। इसके बाद रविवार से प्रदूषण में दोबारा बढ़ोतरी हुई। सोमवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। शहर के नौ निगरानी केंद्रों में से सात पर एक्यूआई 200 से अधिक दर्ज किया गया। इससे अधिकांश इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही।
इन इलाकों में भी खराब रही हवा
वेद विहार के बाद गोविंदपुरम में 274 और वेव सिटी में 260 एक्यूआई दर्ज किया गया। वसुंधरा में 234, डासना देहात में 232, संजयनगर में 231, न्यू तहसील लोनी में 228 और इंदिरापुरम में 213 एक्यूआई रहा। वहीं, लोनी में एक्यूआई 190 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में रहा।
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नौ निगरानी केंद्रों का एक्यूआई
निगरानी केंद्र एक्यूआई
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वेद विहार लोनी 310
गोविंदपुरम 274
वेव सिटी 260
वसुंधरा 234
डासना देहात 232
संजयनगर 231
न्यू तहसील लोनी 228
इंदिरापुरम 213
लोनी 190
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एक्यूआई कम करने के लिए टीम को क्षेत्र में सर्तक रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ निगम से भी समय-समय पर पानी का छिड़काव क्षेत्र में कराने के लिए कहा गया है। - अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।
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शहर में बीते दिनों प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुक्रवार को एक्यूआई 234 रहा और शनिवार को घटकर 206 पर पहुंच गया था। इसके बाद रविवार से प्रदूषण में दोबारा बढ़ोतरी हुई। सोमवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। शहर के नौ निगरानी केंद्रों में से सात पर एक्यूआई 200 से अधिक दर्ज किया गया। इससे अधिकांश इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही।
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इन इलाकों में भी खराब रही हवा
वेद विहार के बाद गोविंदपुरम में 274 और वेव सिटी में 260 एक्यूआई दर्ज किया गया। वसुंधरा में 234, डासना देहात में 232, संजयनगर में 231, न्यू तहसील लोनी में 228 और इंदिरापुरम में 213 एक्यूआई रहा। वहीं, लोनी में एक्यूआई 190 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में रहा।
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नौ निगरानी केंद्रों का एक्यूआई
निगरानी केंद्र एक्यूआई
वेद विहार लोनी 310
गोविंदपुरम 274
वेव सिटी 260
वसुंधरा 234
डासना देहात 232
संजयनगर 231
न्यू तहसील लोनी 228
इंदिरापुरम 213
लोनी 190
एक्यूआई कम करने के लिए टीम को क्षेत्र में सर्तक रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ निगम से भी समय-समय पर पानी का छिड़काव क्षेत्र में कराने के लिए कहा गया है। - अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।