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शहर में बीते दिनों प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुक्रवार को एक्यूआई 234 रहा और शनिवार को घटकर 206 पर पहुंच गया था। इसके बाद रविवार से प्रदूषण में दोबारा बढ़ोतरी हुई। सोमवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। शहर के नौ निगरानी केंद्रों में से सात पर एक्यूआई 200 से अधिक दर्ज किया गया। इससे अधिकांश इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही।इन इलाकों में भी खराब रही हवावेद विहार के बाद गोविंदपुरम में 274 और वेव सिटी में 260 एक्यूआई दर्ज किया गया। वसुंधरा में 234, डासना देहात में 232, संजयनगर में 231, न्यू तहसील लोनी में 228 और इंदिरापुरम में 213 एक्यूआई रहा। वहीं, लोनी में एक्यूआई 190 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में रहा।नौ निगरानी केंद्रों का एक्यूआईनिगरानी केंद्र एक्यूआईवेद विहार लोनी 310गोविंदपुरम 274वेव सिटी 260वसुंधरा 234डासना देहात 232संजयनगर 231न्यू तहसील लोनी 228इंदिरापुरम 213लोनी 190एक्यूआई कम करने के लिए टीम को क्षेत्र में सर्तक रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ निगम से भी समय-समय पर पानी का छिड़काव क्षेत्र में कराने के लिए कहा गया है। - अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।