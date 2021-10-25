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बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजीव चिकारा कई अधिवक्ताओं के साथ बुधवार को अधिकारी गलियारे में पहुंचे। उन्होंने वहां जमकर नारेबाजी की और दरी बिछाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। संजीव चिकारा ने बताया कि तहसील मुख्यालय की सड़कें वर्षों से जर्जर अवस्था में हैं। बरसात में यहां भारी जलभराव हो जाता है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त, तहसील परिसर में जगह-जगह गंदगी पसरी रहती है। शौचालय भी क्षतिग्रस्त हैं और तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण प्रयोग में नहीं हैं। इससे अधिवक्ताओं और वादकारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समाधान न होने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। उन्होंने तहसील प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे ये समस्याएं बनी हुई हैं। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उत्तम त्यागी भी मौजूद थे। पुनीत चौधरी, अनिल चौधरी, परमवीर राठी, आशीष कुमार और सुरेंद्र कुमार सहित कई अन्य अधिवक्ता भी धरने में शामिल रहे।