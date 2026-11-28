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लोनी। ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में लेनदेन के विवाद में युवक को गोली मारने के वांछित आरोपी को गनौली गांव निवासी विशाल बैंसला उर्फ मोदी (20) को गिरफ्तार किया है। एसीपी लोनी ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि 20 सितंबर को खानपुर जप्ती निवासी सन्नी ने विशाल और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दी थी। आरोप था कि लेनदेन को लेकर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और तमंचे से गोली चला दी। गोली सन्नी के भाई क्रिश के पैर में लगी थी। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटा रही है।