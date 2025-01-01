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फायर विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर करीब एक बजे वैशाली फायर स्टेशन को जेकेजी हाइट्स में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही चार फायर टैंकर और एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म घटनास्थल के लिए रवाना किए गए। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर देखा कि आठवीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 801 और नौवीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 901 में आग लगी हुई थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से ऊंचाई पर स्थित फ्लैटों तक पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों फ्लैटों की आग पूरी तरह बुझाई जा सकी।वहीं, एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि फ्लैट नंबर 801 के स्वामी सौरभ पात्रा हैं, जो पत्नी के साथ रहते हैं। दोनों सुबह पूजा कर अपने ऑफिस चले गए। शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि पूजा की ज्योत से ही आग लगी है, जो धीरे-धीरे पहले नीचे की मंजिल में फैली। बाद में यही आग बालकॉनी में आ गई, जिसके बाद नौवीं मंजिल पर बने फ्लैट नंबर 901 के बाहर टंगे कपड़ों ने आग पकड़ ली, जो बाद में अंदर तक फैल गई। यह फ्लैट साइक्लोजिस्ट पारुल कश्यप का है, जो दो बच्चों के साथ वहां मौजूद थीं। आग देखकर वह नीचे भाग गईं। उन्होंने बताया कि दमकलकर्मियों, पुलिसकर्मियों व सोसायटी के लोगों ने आसपास के अन्य फ्लैटों को भी आग की चपेट में आने से बचा लिया। लोगों ने आग की भयावहता के वीडियो बनाए, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।सोसायटी के पास नहीं है फायर की एनओसीआग लगने की घटना के बाद सोसायटी में अग्निशमन इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सोसायटी के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है। ऐसे में इतनी ऊंची इमारत में आग से बचाव के इंतजाम कितने प्रभावी हैं, यह बड़ा सवाल है। लोगों का कहना है कि आवासीय सोसायटी में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए अग्निशमन उपकरणों और आपातकालीन व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। घटना के बाद फायर विभाग की ओर से सोसायटी में उपलब्ध सुरक्षा इंतजामों की जांच की मांग उठ रही है। वहीं, लोगों ने कहा कि उन्होंने इसके खिलाफ अदालत में भी शिकायत की हुई है।लोगों ने जान पर खेलकर पहले आग खुद बुझाने की कोशिश कीआग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले सोसायटी के कुछ लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। लोगों ने उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें लगातार तेज होती गईं। आग की भयावहता को देखते हुए लोगों ने पीछे हटना ही उचित समझा। इसके बाद दमकलकर्मियों ने मोर्चा संभाला। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि आग बुझाने के पर्याप्त और चालू उपकरण समय पर उपलब्ध होते तो शुरुआती स्तर पर ही आग को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती थी।मौके पर मिले एक्सपायर डेट के अग्निशमन सिलिंडरघटना के बाद सोसायटी में रखे अग्निशमन उपकरणों की स्थिति पर भी सवाल उठे। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मौके पर कुछ अग्निशमन सिलिंडर एक्सपायर डेट के मिले। ऐसे में आपात स्थिति में इन उपकरणों की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऊंची इमारतों में अग्निशमन सिलिंडर और अन्य सुरक्षा उपकरण केवल दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। इनकी नियमित जांच और समय पर रिफलिंग बेहद जरूरी है। घटना के बाद सोसायटी प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठ रही है।ऐसा लगा जैसे पूरी बिल्डिंग में किसी ने धुआं भर दिया होनिवासी रिशु का कहना है कि आग लगने के बाद कुछ ही देर में पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी बिल्डिंग में धुआं भर दिया हो। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरफ से बाहर निकलें। धुआं और आग की लपटें देखकर सभी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए फ्लैटों से बाहर निकलकर नीचे की ओर भागने लगे।निवासी पुष्पा गाबा का कहना है कि आग इतनी भयावह थी कि कुछ देर के लिए पूरी सोसायटी में दहशत का माहौल बन गया। लोगों को अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। वहीं, लोग अपने सिलिंडर तक नीचे लेकर चले गए, ताकि किसी तरह का ब्लास्ट न हो जाए।