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शिकायतकर्ता अतुल कुमार गर्ग इंदिरापुरम के अहिंसा खंड-1 स्थित जयपुरिया सनराइज ग्रीन अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दो नवंबर की शाम वह अपने घर आए थे। उनका ड्राइवर संकेत सिंह राजपूत उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर छोड़कर गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने गया था। वह गाड़ी पार्क कर चाबी और बैग घर पर देता था, लेकिन घटना के दिन कुछ समय तक ड्राइवर घर नहीं आया तो उन्हें चिंता हुई। वह खुद गाड़ी चेक करने गए तो उसमें बैग नहीं मिला। दूसरी चाबी से गाड़ी खोलने पर पता चला कि बैग रुपये समेत गायब था। यह रकम लखनऊ से एडवांस के तौर पर एक पार्टी से लाए थे और इसकी जानकारी चालक को थी। उन्होंने ड्राइवर को फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा।