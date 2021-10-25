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विश्वविद्यालय से संबद्ध कुल 141 विधि कॉलेजों में से 80 की निरीक्षण रिपोर्ट मिल चुकी है, जबकि 61 की रिपोर्ट लंबित है। गाजियाबाद के लंबित कॉलेजों में एसआर कॉलेज ऑफ लॉ, एलएसआर लॉ एकेडमी, न्यू आदर्श कॉलेज, शिवा कॉलेज, अमन लॉ कॉलेज, आर्यावर्त, रिलायबल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मॉडर्न डिग्री कॉलेज ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस कॉलेज ऑफ लॉ समेत अन्य कॉलेज शामिल हैं।दरअसल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 23 जुलाई 2026 को देशभर के विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर अपने सभी संबद्ध और घटक विधि शिक्षण संस्थानों का तत्काल भौतिक निरीक्षण कराने और छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में सीसीएसयू ने 12 अगस्त को जिलेवार निरीक्षण समितियां गठित कर कॉलेजों को समिति से संपर्क कर जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद 61 कॉलेजों की रिपोर्ट विश्वविद्यालय को नहीं मिली। अब विश्वविद्यालय की ओर से नोटिस जारी कर शेष कॉलेजों को 12 दिसंबर तक निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयसीमा तक रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के प्रवेश प्रतिबंधित रखे जाएंगे।इन मानकों पर होनी है जांचनिरीक्षण में कॉलेजों के भवन, कक्षाओं, पुस्तकालय, मूट कोर्ट, लीगल एड क्लीनिक, कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाओं के साथ शिक्षकों की संख्या, योग्यता और नियुक्ति संबंधी रिकॉर्ड की जांच होनी है। विद्यार्थियों की उपस्थिति और नियमित कक्षाओं का संचालन भी देखा जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियमों के विरुद्ध चलने वाली वीकेंड, ईवनिंग और शिफ्ट आधारित कक्षाओं को बंद कराने के निर्देश भी दिए थे। नियमित विधि पाठ्यक्रम में प्रतिदिन कम से कम पांच घंटे और सप्ताह में 30 घंटे पढ़ाई अनिवार्य है।