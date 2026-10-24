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दिल्ली: मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अमेरिका में गिरफ्तार, एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग का भी आरोप

Sat, 24 Oct 2026 06:40 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 24 Oct 2026 06:40 AM IST
सार

उसे नीरज बवाना गैंग का करीबी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर विरोधी बताया जाता है। 

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Gangster Himanshu Bhau arrested in America
demo - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार
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हरियाणा का मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु पर यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप है। उसे नीरज बवाना गैंग का करीबी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर विरोधी बताया जाता है। 
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