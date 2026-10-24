दिल्ली: मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अमेरिका में गिरफ्तार, एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग का भी आरोप

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हरियाणा का मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु पर यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप है। उसे नीरज बवाना गैंग का करीबी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर विरोधी बताया जाता है।