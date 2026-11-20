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पूर्वी दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर एक व्यक्ति से तीन लाख रुपये ठगने के मामले में शाहदरा जिला साइबर पुलिस ने मुख्य आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के सागर निवासी सौरभ कुमार अहिरवार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से ठगी में इस्तेमाल मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड और व्हाट्सएप समेत कई अहम डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले एक निवेश सलाह देने वाली कंपनी में काम करता था। नौकरी छोड़ने के बाद उसने लोगों को निवेश के नाम पर ठगना शुरू कर दिया। पुलिस अब आरोपी के अन्य साथियों और ठगी की रकम कहां-कहां भेजी गई, इसकी जांच कर रही है। ब्यूरो