कलिंदी कुंज हत्याकांड: तिहाड़ जेल में हुआ था विवाद, शाहिद की हत्या के आरोप में चार गिरफ्तार; तीन की तलाश जारी

दिल्ली के कलिंदी कुंज थाना पुलिस ने श्रीराम चौक के पास हुई शाहिद हुसैन उर्फ चोर की चाकू मारकर हत्या का मामला सुलझा लिया है। पुलिस उपायुक्त की ओर से यह जानकारी दी गई है। घायल शाहिद को अपोलो अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

जांच में सामने आया कि मृतक शाहिद और तरुण उर्फ रंजन के बीच पुरानी रंजिश थी। यह रंजिश वर्ष 2025 में तिहाड़ जेल में हुए विवाद के बाद शुरू हुई थी। आरोप है कि शाहिद की हत्या की साजिश रची गई थी। योजना के तहत श्रीराम चौक के पास उसे रोककर चाकू से हमला किया गया। इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें करण उर्फ करम शाह, अबुजर, मोनू मलिक उर्फ साबिर और गौरव गुम्मा शामिल हैं।

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आरोपियों की भूमिका और आगे की जांच

गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका में हमले में शामिल होना, फरार होने की योजना में मदद करना और साजिश रचना शामिल है। पुलिस की टीमें फरार आरोपियों तरुण उर्फ रंजन, अमन और राजा को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। मामले में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।