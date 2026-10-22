सीजेपी: तिहाड़ से रिहाई के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस, अजिंक्य शिंदे भी तलब

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीजेपी नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को जांच में शामिल होने के लिए आज तलब किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं, अजिंक्य शिंदे को भी समन भेजा गया है। यह जांच सरकारी आदेश का कथित उल्लंघन करने और जंतर-मंतर पहुंचने के दौरान दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में कथित तौर पर अनधिकृत प्रवेश करने से जुड़ी है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 के बजाय लागू कानून के तहत कार्रवाई की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेजों से की जानी बाकी है।

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