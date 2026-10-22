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सीजेपी: तिहाड़ से रिहाई के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस, अजिंक्य शिंदे भी तलब

Thu, 22 Oct 2026 09:00 AM IST
Akash Dubey आईएएनएस, दिल्ली
आईएएनएस, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 22 Oct 2026 09:00 AM IST
सार

क्राइम ब्रांच ने सीजेपी नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे को सरकारी आदेश उल्लंघन, जंतर-मंतर अनधिकृत प्रवेश मामले में तलब किया। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को ही न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया।

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Following their release from Tihar Saurav Das and Ashutosh Ranka have been sent a notice by Delhi Police
अशुतोष रांका और सौरव दास - फोटो : ANI

विस्तार
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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीजेपी नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को जांच में शामिल होने के लिए आज तलब किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं, अजिंक्य शिंदे को भी समन भेजा गया है। यह जांच सरकारी आदेश का कथित उल्लंघन करने और जंतर-मंतर पहुंचने के दौरान दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में कथित तौर पर अनधिकृत प्रवेश करने से जुड़ी है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 के बजाय लागू कानून के तहत कार्रवाई की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेजों से की जानी बाकी है।

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सौरव दास-आशुतोष रांका को कल ही मिली थी जमानत
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया गया। दोनों नेताओं से लिखित में माफीनामा और शपथ पत्र लेने के बाद जमानत पर छोड़ा गया है। 

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रांका और दास ने कोर्ट में दिया लिखित माफीनामा
उन्होंने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष लिखित में आश्वासन दिया कि वे जंतर-मंतर स्थल को कानून के अनुसार गैर-अधिसूचित किए जाने तक शांति बनाए रखेंगे और वहां विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे।
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अभिजीत दिपके ने सीजेपी नेताओं की रिहाई पर किया था यह पोस्ट
अभिजीत दिपके ने सीजेपी नेताओं सौरव और आशुतोष रांका की रिहाई पर एक्स पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने दोनों को खुद से बहुत बड़ा नेता बताया, आदेश पालन की बात कही और मजाकिया अंदाज में कहा था कि अब उनके बिना बगीचे में कोई अकेला नहीं घूमेगा।

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