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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने किया उद्घाटनसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली । लघु उद्योग भारती की ओर से शनिवार को भारत मंडपम में राष्ट्रीय सम्मेलन भारत फूड एंड एग्रो2047 आयोजित किया गया। इसमें देशभर से 600 से अधिक उद्यमियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में खेती, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, किसानों की आमदनी और छोटे उद्योगों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई।कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने किया। उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य उत्पादों को विदेशों में पहचान बनाए रखने के लिए गुणवत्ता के तय मानकों पर खरा उतरना होगा। कई बार गुणवत्ता में कमी के कारण दूसरे देश भारतीय उत्पादों पर रोक लगा देते हैं। इससे बचने के लिए देशभर में जांच केंद्र बनाने की जरूरत है। चौधरी ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमी किसानों के सच्चे हितैषी हैं।सम्मेलन में वाणिज्य मंत्रालय की प्रिया नायर ने कहा कि व्यापार समझौतों से छोटे किसानों और उद्यमियों के लिए नए बाजारों के रास्ते खुल रहे हैं। वहीं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सत्येन कुमार पांडा ने उद्यमियों को खाद्य उत्पादों के पैकेट पर गलत जानकारी लिखने से बचने की सलाह दी। विशेषज्ञों ने बताया कि नई तकनीक और बेहतर पैकिंग से खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और बिक्री दोनों बढ़ाई जा सकती हैं। कार्यक्रम में उद्योग टाइम्स के विशेषांक का विमोचन भी किया गया।