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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स (एफएमजी) के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीन प्रमुख केंद्रीय सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य इंटर्नशिप कर रहे एफएमजी इंटर्न्स को भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स के बराबर मासिक स्टाइपेंड देने की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के 16 नवंबर के आदेश के मुताबिक, अब पात्र एफएमजी इंटर्न्स को हर महीने 30,070 रुपये मिलेंगे।इस फैसले से पहले इन संस्थानों में एफएमजी इंटर्न्स को कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता था, जबकि भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स को नियमित भुगतान मिलता था। इसके चलते दोनों वर्गों के बीच लंबे समय से आर्थिक असमानता बनी हुई थी।इस निर्णय के दायरे में सफदरजंग अस्पताल एवं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) एवं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एबीवीआईएमएस) तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पताल शामिल हैं।डीजीएचएस का यह आदेश नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के दिशानिर्देशों, अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है।भुगतान की प्रक्रिया को लेकर आरएमएल अस्पताल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए नए बैच के इंटर्न्स के लिए दस्तावेजों और उपस्थिति के आधार पर स्टाइपेंड जारी करने की जानकारी साझा की है। वहीं, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी औपचारिक मंजूरी के बाद भुगतान प्रक्रिया लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हालांकि, इन दोनों संस्थानों में इंटर्न्स के खातों में भुगतान पूरा होने का विस्तृत आंकड़ा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।एफएमजी समुदाय ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे लंबे समय से चली आ रही भेदभावपूर्ण व्यवस्था समाप्त होगी और इंटर्नशिप के दौरान आर्थिक सहायता के मामले में सभी मेडिकल ग्रेजुएट्स को समान अवसर मिल सकेंगे।