Delhi NCR News: हथियार तस्करी में पांच बदमाश गिरफ्तार

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नई दिल्ली।

रोहिणी एसटीएफ ने हथियार सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने नेटवर्क में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास

हथियार और एक चाकू बरामद किया है। साथ ही तीन गाड़ियां भी बरामद की हैं। रोहिणी के उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि पुलिस ने जिले में हथियार तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ के इंस्पेक्टर अमित दहिया के नेतृत्व में टीम ने मुखबिरों की सूचना के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर टीम अन्य तीन आरोपियों तक पहुंच पाई।