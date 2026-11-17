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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। राजधानी में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बीच एम्स जैसे बड़े अस्पताल परिसर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई है। दिल्ली अग्निशमन विभाग की जांच में एम्स के डाइनिंग ब्लॉक में आग से बचाव के कई जरूरी इंतजाम खराब या गायब मिले। इसके बाद विभाग ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के नवीनीकरण की अर्जी खारिज कर दी है। इससे अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने 27 अक्तूबर को डाइनिंग ब्लॉक का निरीक्षण किया था। जांच में कई स्थानों पर बिजली की शाफ्ट खुली मिलीं। आग बुझाने के लिए लगाए गए स्प्रिंकलर, होज रील और हाइड्रेंट सिस्टम भी काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा फायर पंप और दो लाख लीटर क्षमता वाला भूमिगत पानी का टैंक भी हटाया हुआ मिला।जांच में लिफ्ट और उसकी लॉबी में धुआं रोकने की व्यवस्था के साथ सुरक्षा संकेतक भी गायब पाए गए। इन खामियों को गंभीर मानते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार कर दिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जरूरी अग्नि सुरक्षा इंतजामों के बिना भवन के इस्तेमाल से होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।