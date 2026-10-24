दिल्ली: मेट्रो में सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वाले पोस्टर मिले, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 24 Oct 2026 08:12 AM IST
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दिल्ली मेट्रो में सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वाले दो पोस्टर मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की एक ट्रेन के अंदर दो पोस्टर मिले हैं, जिनमें सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं और कई अन्य मुद्दे उठाए गए हैं। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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