आम आदमी पार्टी के चार विधायकों के खिलाफ एफआईआर, कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप

आम आदमी पार्टी के चार विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कोविड नियमों का उल्लंघन किया। बिना अनुमति के प्रदर्शन किया और जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए गई तो उससे हिंसा भड़क उठी।



FIR filed against four MLAs of Aam Aadmi Party and others for holding a protest without permission, violating #COVID19 norms and subsequent violence that erupted when police tried to disperse them, wherein nine police personnel were injured earlier today: Delhi Police

— ANI (@ANI) October 28, 2020 समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एफआईआर में आरोप है कि इस हिंसा में कल नौ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एफआईआर अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी दर्ज की गई है।