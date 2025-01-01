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सद्दाम हुसैनपिनगवां। जिस गंदे पानी को कभी किसान अपनी मजबूरी समझकर खेतों में इस्तेमाल करते थे, वही पानी अब वैज्ञानिक तकनीक से शुद्ध होकर खेती के लिए नई उम्मीद बन रहा है। नूंह जिले के पिनगवां कस्बे में शुरू की गई एक अनूठी पहल ने गंदे पानी के निस्तारण के साथ-साथ किसानों के सामने सिंचाई का एक बेहतर विकल्प भी तैयार किया है। यह परियोजना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम है, बल्कि मेवात के किसानों को सुरक्षित खेती और बेहतर उत्पादन की राह दिखा रही है। दरअसल, पिनगवां के ऐतिहासिक तालाब में सितंबर 2025 में सहगल फाउंडेशन की ओर से डिसेंट्रलाइज्ड वेस्टवाटर ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर रियूज इन एग्रीकल्चर परियोजना शुरू की गई थी। करीब 32 लाख रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना को हरियाणा का पहला ऐसा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसमें गंदे पानी को वैज्ञानिक और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से शुद्ध कर कृषि कार्यों में दोबारा इस्तेमाल के योग्य बनाया जाता है।पानी की गुणवत्ता में हो रहा सुधारपहले कस्बे का गंदा पानी सीधे तालाब में पहुंचता था। किसान इसी पानी से खेतों की सिंचाई करने को मजबूर थे। इससे फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ किसानों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बना रहता था। अब आधुनिक प्रणाली के तहत पानी को कई चरणों में साफ किया जाता है। इसमें बजरी फिल्टर, पौधों की जड़ों, प्राकृतिक निस्पंदन, सूर्य की रोशनी और लाभकारी सूक्ष्मजीवों की मदद से प्रदूषक तत्वों को कम किया जाता है। पॉलिशिंग तालाब और विशेष रिएक्टर के माध्यम से भी पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है।सहगल फाउंडेशन की टीम ने परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान पिनगवां सरपंच प्रतिनिधि मनोज तंवर भी मौजूद रहे। यासीन, सूरज, निसार और इसराइल सहित किसानों ने बताया कि शोधित पानी से सिंचाई करने के बाद उनकी फसलों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरपंच प्रतिनिधि मनोज तंवर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र में लगाए जाने चाहिए, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि गंदे पानी का वैज्ञानिक तरीके से उपचार कर खेती में उपयोग करना पर्यावरण संरक्षण और किसानों की खुशहाली, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।