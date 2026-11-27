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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। भारत नेशनल पब्लिक स्कूल, राम विहार की कक्षा नौवीं की छात्रा फरीहा आयशा हैंडबॉल में लगातार शानदार प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। जोनल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने अपनी प्रतिभा साबित की है।फरीहा ने वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 में लगातार तीन साल जोनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया। वर्ष 2025-26 में उन्होंने अंडर-14 दिल्ली स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप में दूसरा और अंडर-17 सेंट्रल जोन चैंपियनशिप में तीसरा स्थान पाया। इसी सत्र में वह चित्तौड़गढ़ में आयोजित 69वें एसजीएफआई अंडर-14 राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में भी खेलीं।वर्ष 2026-27 में फरीहा ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए चंदौली में आयोजित अंडर-17 सीबीएसई सेंट्रल जोन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद अंडर-17 सीबीएसई राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। अलग-अलग आयु वर्ग में मिला अनुभव उनके उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है।सोनम प्रतिहस्त