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फरीदाबाद। सेक्टर-57 में मां की डांट के बाद युवक घर से चला गया और वापस नहीं लौटा। पुलिस ने मां की शिकायत पर 22 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। युवक की मां ने पुलिस को बताया कि वह अपने बेटे आलोक कुमार के साथ सेक्टर-58 स्थित एक कंपनी में काम करती हैं। 20 नवंबर को उन्होंने एफआईटी कंपनी के गेट के पास आलोक और उसके परिचित अमरीश को नशे की हालत में देखा था। इस पर मां ने आलोक का मोबाइल फोन ले लिया और उसे घर चलने के लिए डांटा। आलोक गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन घर नहीं पहुंचा। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(6) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद