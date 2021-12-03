Faridabad News: करंट लगने से युवक की मौत

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बल्लभगढ़। शिव शारदा कॉलोनी निवासी युवक की रविवार देर शाम घर में बिजली का काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। युवक कंपनी में नौकरी करता था। रविवार देर शाम रवि शंकर अपने घर में बिजली से संबंधित काम कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक बिजली के तार की चपेट में आ गया। करंट लगते ही वह गिर पड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई।