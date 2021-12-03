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खानपान में लापरवाही और समय पर जांच नहीं कराना बन रहा परेशानी की वजहसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। घर और कामकाज की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रही हैं। इसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। खून की कमी और लगातार कमजोरी की शिकायत लेकर महिलाएं बीके अस्पताल की स्त्री रोग ओपीडी में पहुंच रही हैं। कई महिलाओं में जांच के दौरान हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम मिल रहा है। खानपान में पोषक तत्वों की कमी और समय पर स्वास्थ्य जांच नहीं कराना इसकी प्रमुख वजहों में शामिल है।रोजाना ओपीडी में आने वाली करीब 100 महिलाओं में से 20 से 25 महिलाएं कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी शिकायतें लेकर पहुंच रही हैं। चिकित्सकों ने बताया कि एनीमिया होने पर महिलाओं को थोड़ा काम करने पर भी थकान महसूस होती है। कई बार सांस फूलने और चक्कर आने की समस्या भी होती है।सेक्टर-16 निवासी, रेखा ने बताया कि पिछले कई दिनों से उन्हें चक्कर आने और कमजोरी महसूस होने की परेशानी थी। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य थकान समझा, लेकिन परेशानी बढ़ने पर जांच कराई तो हीमोग्लोबिन कम मिला। अब डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां ले रही हैं।एनआईटी-2 निवासी, श्वेता ने बताया कि घर के कामकाज के चलते वह अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाईं। अक्सर थकान रहती थी और थोड़ा काम करने पर ही कमजोरी महसूस होने लगती थी। जांच कराने पर खून की कमी का पता चला।महिलाओं में एनीमिया की समस्या देखने को मिल रही है। खानपान में आयरन की कमी और नियमित जांच नहीं कराना इसकी प्रमुख वजहें हैं। महिलाओं को पौष्टिक भोजन लेने के साथ समय-समय पर हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए। - डॉ. पूनम शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बीके अस्पताल